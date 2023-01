FuPa-Teamcheck: TSV Pfuhl 1894 +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

TSV Pfuhl 1894, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B2 Donau/Iller

Kapitän Philipp Bischofsberger





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



8/10 Wir sind super in die Saison gestartet und haben von Anfang an gezeigt, dass wir die Qualität für den direkten Wiederaufstieg haben. Gegen Ende ist uns dann ein wenig die Puste ausgegangen, auch aufgrund von einigen Verletzungen. Trotzdem kann man mit Platz 2 durchaus zufrieden sein!





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Super hat geklappt, dass die Mannschaft direkt gezeigt hat, dass sie für das Ziel oben mitspielen alles gibt und schnell ein Teamspirit entstanden ist, der so in der Vorsaison gefehlt hat. Auch die Integration der Rückkehrer hat super geklappt. Sie sind eine unglaubliche Bereicherung auf und neben dem Platz.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Gegen Ende der Hinrunde haben wir mit Verletzungen kämpfen müssen, die wir nicht immer kompensieren konnten. Auch gab es die ein oder andere Undiszipliniertheit auf dem Platz, die so nicht sein darf.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Ganz klar in Richtung Kreisliga A!





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Abgänge gibt es keine. Einen "Neuzugang" dürfen wir vermelden. Unser Pfuhlerurgestein Martin Sagert hat sich für ein Comeback in der Rückrunde entschieden und wird die Mannschaft ab Februar unterstützen.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Die Art wie mit Schiedsrichtern umgegangen wird! Die Schiedsrichter leisten eine unglaubliche Leistung und jeder der mal ein Spiel gepfiffen hat, kann das nachvollziehen. Entscheidungen alleine zu treffen, die im Profibereich von 30 Kameras und 4 Schiedsrichter gefällt werden, ist bemerkenswert. Hier muss von Seiten der Trainer, Spieler und vor allem Zuschauer mehr Respekt und Sensibilität dem Schiedsrichter entgegen gebracht werden.