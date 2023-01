FuPa-Teamcheck: TSV Pfedelbach II +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TSV Pfedelbach, zweite Männer-Mannschaft, Kreisliga A1 Hohenlohe



Stellvertr. Abteilungsleiter Marc Hofacker.





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Wir haben die Saison gut begonnen und haben dann stark nachgelassen. Gegen Ende der Vorrunde haben wir uns dann allerdings wieder gefangen. Somit sind wir zufrieden, dass wir nach der Vorrunde über dem Strich stehen.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Da uns einige Stammspieler zum Ende der Saison verlassen hatten, hatten wir diese Abgänge teilweise mit Spieler aus der eigenen Jugend aufgefangen. Diese Spieler konnte unser Coach schnell integrieren und eine Mannschaft formen.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Ab dem 9. Spieltag haben sich dann in allen Bereichen Probleme aufgetan. Der Trainingsbesuch ließ nach und die Konsequenz waren teilweise heftige Niederlage gegen direkte Konkurrenten. Auch die 2:3 Niederlage in Neuenstein, wo man bis zur 87. Minute noch 2:0 geführt hatten, darf es nicht geben. Ebenso die Niederlagen in Kupferzell und Westheim, die man erst in den Schlussminuten kassierte.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir hoffen, dass wir zum Start der Vorbereitung am 24.01. möglichst alle Spieler an Bord haben und dann gut vorbereitet in die Rückrunde gehen können. Es wird von Anfang ein Überlebenskampf werden und es wird wichtig sein zu punkten, da die Mannschaften von Platz 8 bis 15 gerade mal 5 Punkte trennen. Die halbe Liga spielt um den Klassenerhalt.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Wir vertrauen unserem Kader. Ein Torhüter aus unserem ehemaligen Jugendteam, der pausiert hatte, steht in der Rückrunde wieder zur Verfügung.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Ich wünsche mir, dass aus den drei Verbänden Württemberg, Nord- und Südbaden endlich ein Verband gemacht wird und habe dadurch Hoffnungen, dass auch wir Vereine im Norden von Württemberg beim neuen Verband besser gehört werden und dass dadurch solche schlechten Entscheidungen wie die Zerschlagung unseres gut funktionierenden Bezirks Hohenlohe nicht wieder vorkommen. Wir haben ja noch das Glück, dass unser Ort in der Mitte des neuen Bezirks liegt. Für die Randvereine ist es allerdings eine Katastrophe. Die fahren teilweise 100 km einfach. Das muss man nicht verstehen. Viele Vereine haben eh schon mit Spielermangel zu kämpfen und solche Entscheidungen machen dann manche Verein kaputt, vielleicht nicht in Stuttgart aber bei uns auf dem Land definitiv!