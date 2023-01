FuPa-Teamcheck: TSV Pfedelbach +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TSV Pfedelbach, erste Männer-Mannschaft, Landesliga Staffel 1



Teammanager Marc Hofacker





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



In einer normalen Saison wären die 24 Punkte völlig in Ordnung. Da würden wir im Mittelfeld stehen. Durch den verstärkten Abstieg stecken wir aber im Abstiegskampf. Rang elf ist eben nur einer vor dem voraussichtlichen Relegationsplatz. Insgesamt haben wir einfach zu oft (9 Mal) Unentschieden gespielt und den Sack nicht zugemacht. Unser Trainerteam wird in der Vorbereitung auf die Rückrunde daran arbeiten, dass wir effektiver werden.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Unsere Defensivarbeit kann sich sehen lassen. Wir haben in der Liga die viertbeste Abwehr. In 19 Spielen haben wir 28 Gegentore kassiert und die Liga hat durch die starken Auf- und Absteiger nochmals an Qualität zugenommen.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Im Angriff. Zu Beginn und auch während der Saison spielte sicher auch die Verletzungsmisere eine Rolle. Phasenweise stand beim TSV kein fitter, gelernter Stürmer auf dem Platz. Durch mangelnde Chancenverwertung haben wir uns eine bessere Platzierung verbaut und noch Luft nach oben gelassen.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Unser Coach hat seine Lehren aus der Vorrunde gezogen und möchte in der Wintervorbereitung an Verbesserungen arbeiten. Auch wenn er sein Team als eines der fittesten in der Landesliga ansieht, will er noch einen Tick draufpacken. „Damit wir beim Abschluss konzentrierter sind“, wie er sagt. Und weiter: „Die Liga ist so ausgeglichen. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr viel investieren müssen, um zu punkten. Wir müssen da generell weiter viel arbeiten. Wir haben uns in der Hinrunde schon noch etwas Luft nach oben gelassen.“





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Wir haben Optionen geprüft aber wir vertrauen unserem Kader. Wenn unsere verletzten Spieler wieder zurückkommen haben wir wieder sehr viele Optionen. Unser Team ist gut gewappnet und gut aufgestellt, dass der Klassenerhalt machbar ist.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Ich wünsche mir, dass aus den drei Verbänden Württemberg, Nord- und Südbaden endlich ein Verband gemacht wird und habe dadurch Hoffnungen, dass auch wir Vereine im Norden von Württemberg beim neuen Verband besser gehört werden und dass dadurch solche schlechten Entscheidungen wie die Zerschlagung unseres gut funktionierenden Bezirks Hohenlohe nicht wieder vorkommen. Wir haben ja noch das Glück, dass unser Ort in der Mitte des neuen Bezirks liegt. Für die Randvereine ist es allerdings eine Katastrophe. Die fahren teilweise 100 km einfach. Das muss man nicht verstehen. Viele Vereine haben eh schon mit Spielermangel zu kämpfen und solche Entscheidungen machen dann manche Verein kaputt, vielleicht nicht in Stuttgart aber bei uns auf dem Land definitiv!





Was gibt es sonst noch neues im Verein?



Unser Neubau mit einer kleinen Stehplatztribüne am Rasenplatz in Pfedelbach steht. Dies war in der Hinrunde einer der größten Baustellen − neben der mangelnden Effektivität vor dem Tor. Wir hoffen, dass das Wetter mitmacht und wir demnächst unsere Heimspiele in unserer neuen Arena austragen können.