FuPa-Teamcheck: TSV Laufen-Eyach e.V.

TSV Laufen-Eyach e.V., erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A1 Neckar/Fils



Sportvorstand Achim Stotz





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Zu Beginn hatten wir noch nicht die ausreichende Konstanz und haben verdient gegen Winterlingen und Endingen verloren. Seither sind wir 9 Spiele ungeschlagen und daher stehen wir aktuell verdient auf Platz 1.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Unsere Neuzugänge haben sich sehr gut bei uns eingelebt und sie haben sich schnell wohlgefühlt. Das zeugt von einem immensen Teamgeist.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Uns plagen immer wieder verletzungsbedingte Ausfälle einiger Leistungsträger. Allerdings konnte das durch unseren breiten Kader immer wieder abgefangen werden. Das zeigt auch welche Qualität wir von der Ersatzbank noch bringen können.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir wollen den Platz an der Sonne bis zum Schluss verteidigen.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Nein.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Den Aufwand den eine Amateurmannschaft aufnehmen muss ist sehr umfangreich, teilweise wie im Profifussball. Allerdings wird alles im Ehrenamt gemacht. An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem Team, welche im Ehrenamt eine top Arbeit geleistet hat