FuPa-Teamcheck: TSV Kellmünz +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TSV Kellmünz, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B3 Donau/Iller



Teammanager Daniel Jehle





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Achterbahnfahrt, wir hatten sehr gute Spiele und Spiele die weniger gut aussahen – in der Rückrunde geht es nur noch in eine Richtung…nach oben!





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Der Zusammenhalt in der Kellmünzer Mannschaft ist einzigartig, genauso wie unsere Fans! So hatten wir keine Mühe, unsere neuen Spieler ins Team zu integrieren. Das Ganze wird dann noch durch eine wundervolle neue Halle und eine eigene Vereinsapp abgerundet, auf die wir sehr stolz sind. „Meine Farben, mein Verein, ein Leben lang Kellmünzer sein!“





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Leider zu viele Verletzungen über die Saison hinweg :(





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Da wo wir hingehören, weiter nach oben!





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Alles bereits in FuPa eingetragen ;)





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Mehr Respekt und Verständnis auf und neben dem Platz. Das betrifft nicht nur die Spieler, sondern auch die Schiedsrichter, Fans, Betreuer und Trainer. Wir spielen in der Kreisliga B und nicht in der Champions League. Emotionen gehören zum Spiel dazu, ganz klar, aber es sollte fair bleiben! Zusätzlich sollten der Amateurfußball und die Ligen ihren Fokus auf die Jugend und die neuen Trends richten, sonst wird es diese Art von Fußball in einigen Jahren nicht mehr geben. Und ich wäre dafür, dass Live-Ticker immer eine Rote im Semmel umsonst bekommen :-D