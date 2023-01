FuPa-Teamcheck: TSV Ilshofen U23 +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TSV Ilshofen, zweite Männer-Mannschaft, Landesliga Staffel 1



Trainer Michael Hannemann





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Uns allen war bewusst, dass es eine sehr schwere Saison werden wird. Dass wir zur Winterpause nur vier Punkte geholt haben, ist natürlich viel zu wenig und, trotz aller Umstände, enttäuschend.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Positiv ist die Entwicklung einzelner Spieler. Hennes Aurmaring und auch Aaron Rüger (bis zu seiner schweren Knieverletzung) haben sich durch ihre konstant starken Leistungen für unsere Erste Mannschaft empfohlen.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Wir haben deutlich zu spüren bekommen, dass uns ein gewisses Maß an Erfahrung fehlt. Vor allem auf Schlüsselpositionen. Dennoch haben wir uns an die Liga gewöhnt und mit etwas mehr Spielglück werden wir in der Rückrunde auch unseren ersten Sieg feiern.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir werden auch die Rückrunde mit viel Herz angehen und den ein oder anderen Sieg einfahren.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Zugänge: Lukas Storz (SGM Spf/SSV Hall) Marco Díaz (Göppingen) Abgänge: Christoph Schneider (Waldtann)





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Die Anzahl der Teams je Klasse und dadurch die Spieltage sollten reduziert werden. Es gibt immer weniger Spieler (siehe steigende Anzahl der Spielgemeinschaften) und Doppelspieltage braucht im Amateurfußball kein Mensch.