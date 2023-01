FuPa-Teamcheck: TSV Ilshofen +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TSV Ilshofen, erste Männer-Mannschaft, Verbandsliga Württemberg



Trainer Ramazan Kandazoglu





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Aktuell stehen wir da, wo wir eigentlich nicht stehen wollten. Man kann es mit einer Kurve sehr gut beschreiben. Anfangs ging es steil nach oben. Die Leistungen und die Ergebnisse passten. Gegen Ende bzw. ab der Hälfte der Vorrunde schwankten die Leistungen und wir hatten keinen Erfolg.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Wir wussten unsere Stärken und haben darauf aufgebaut. Wir hatten viel Ballbesitz und haben gut nach vorne gespielt. Was dabei sehr gut geklappt hat, war die Defensive.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Viele verletzte Spieler





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?





Wir wollen an die Leistungen von den ersten Spiele anknüpfen, um wieder erfolgreich zu sein. Dabei werden wir unser Fokus auf die Defensive legen und Gruppentaktisch trainieren.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Zugang: Bennet Küen Verein: HD-Kircheim





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Ich denke, wir müssen die Wichtigkeit des Nachwuchses für den Amateurfussball betrachten. Es sollte genau darauf geschaut werden, wieso das passiert und man sollte dagegen ansteuern. Leider gibt es immer mehr Vereine die eine Spielgemeinschaft machen müssen, damit sie eine Mannschaft aufstellen können.