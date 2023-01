FuPa-Teamcheck: TSV Hüttlingen +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TSV Hüttlingen, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A2 Ostwürttemberg



Sportlicher Leiter Tobias Hieber





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Wir sind sehr zufrieden mit der gespielten Vorrunde. Nach den zwei Relegationsspielen und dem sehr unglücklichem Scheitern durch das Elfmeterschießen, galt es in der Sommerpause und der Vorbereitung die Köpfe freizubekommen und sich auf die kommende Saison einzustimmen und erneut zu motivieren. Das ist uns gelungen, sonst würden wir nicht da stehen wo wir stehen.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Gerade durch die gespielte Relegation in der Vorsaison und somit die verkürzte Sommerpause waren wir auf den Saisonauftakt und die ersten Pflichtspiele gespannt. Aus den ersten sechs Spielen konnten wir dann überragende 16 Punkte erspielen und somit einen erfolgreichen Start hinlegen. Nach kleineren Schwächephasen konnten wir immer wieder das Ruder umreißen und stehen zur Winterpause auf einem überragenden zweiten Tabellenplatz.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Mit dem zweiten Tabellenplatz liegen wir natürlich voll im Soll. Von Problemen können wir somit meiner Meinung nach nicht klagen. Das ein oder andere Remis oder Niederlage wäre vermeidbar gewesen. Da wollen und müssen wir ansetzen um den aktuellen Rückstand von elf Punkten auf den ersten Platz doch noch verringern zu können.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Im letzten Hinrundenspiel lagen wir gegen den zu diesem Zeitpunkt zweitplatzierten in der 90. Spielminute mit 3:4 in Rückstand. Durch eine spielerisch und kämpferisch tolle Mannschaftsleistung konnte dieser Rückstand in der Nachspielzeit noch zu einem 5:4 Sieg gedreht werden. Wenn wir diese Leistung mit in die Rückrunde nehmen ist noch alles drin. Neidlos anerkennen müssen wir, dass schon wie in der vergangenen Saison erneut eine Mannschaft eine noch erfolgreichere Saison wie wir spielen. Diese Saison ist die neu gegründete SGM von Stödtlen und Tannhausen mit einem guten und breit aufgestelltem Kader bislang einfach nicht zu stoppen. Sollte jedoch die SGM Punkte liegen lassen, wollen wir in Schlagdistanz sein und angreifen.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Bei uns gibt es sowohl im Spielerkader als auch im Trainerteam kleine Veränderungen. Patrick Fosso Tene wird uns ab sofort als Spieler zur Verfügung stehen. Er ist berufsbedingt von Freiburg in den Ostalbkreis gezogen und hat sich uns als Verein ausgewählt. Nach ein paar Trainingseinheiten waren beide Seiten von einer Zusammenarbeit überzeugt. Theo Nowacki wird das Trainerteam um Jürgen Roder und Lennart Kunz erweitern. Mit ihm erhoffen wir uns nochmal neue Impulse zu setzen und die anfallenden Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



-Stärkung des Ehrenamtes

-Vereinfachung der Rahmenbedingungen für Verantwortliche im Ehrenamt

-Besinnung auf den „Amateur“Fußball durch ehrliche Arbeit ohne finanzielle Verrücktheiten