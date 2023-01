FuPa-Teamcheck: TSV Gussenstadt 1902 e.V. +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TSV Gussenstadt 1902 e.V., erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A3 Ostwürttemberg



Abteilungsleiter Danny Döring





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Durch großes Verletzungspech konnten wir uns bislang noch nicht belohnen.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die Kameradschaft und der Zusammenhalt ist uneingeschränkt mitunter das wichtigste.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Großes Verletzungspech in allen Bereich, sowie die Amtsniederlegung von unserem Chefcoach nach der Vorrunde.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Ich hoffe sehr das wir nun ernten was wir gesät haben und uns endlich für unseren Einsatz belohnen werden.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Zugänge: Oliver Koprak TSGV Albershausen Luca Hogh VfL Gerstetten

Abgänge: Kevin Ihlenfeld AC Milan HDH





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Einen höheren Stellenwert im Fußballland Deutschland.





Welche Neuigkeiten gibt es in außerdem eurem Verein?



Wir haben unser Trainerteam für die Rückrunde gemeinsam neu ausgerichtet und freuen uns auf die Vorbereitung und die Rückrunde.