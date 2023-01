FuPa-Teamcheck: TSV Böbingen II +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TSV Böbingen 2, zweite Männer-Mannschaft, Kreisliga B2 Ostwürttemberg



Trainer Tim Manhalter





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Wir hatten in der Hinrunde einige Spiele wo wir nicht die schlechtere Manschaft waren aber keine Punkte mitgenommen haben. Das muss sich in der Rückrunde ändern dann werden wir auch mehr Punkte holen.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Gut war das wir einige Tore gemacht haben Vorallem auch über Standards. Da haben wir uns auf jeden Fall verbessert Auch das ich immer zwischen 12 und 16 Spieler im Training habe





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Die Defensive wir bekommen zuviele Gegentore das müssen wir in der Rückrunde in den Griff bekommen, auch das wir die Führungen nicht über die Zeit gebracht haben das hat uns einige Punkte gekostet





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Ganz klar beste zweite Mannschaft in der B 2!!!





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?