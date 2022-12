FuPa-Teamcheck: TSGV Waldstetten II +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

TSGV Waldstetten II, zweite Männer-Mannschaft, Kreisliga B1 Ostwürttemberg



Trainer Stefan Dudium





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Wir haben eine gute Vorrunde gespielt, aber leider an den unnötigsten Stellen Punkte liegen lassen. Das Team spielt eine gute Rolle in der B1 Ostwürttemberg. Im Verlaufe der Vorrunde hat das junge Team viel dazu gelernt und wir werden über den Winter die nötigen Schlüsse daraus ziehen.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die Abläufe auf dem Platz verbesserten sich schneller als erwartet. Das Team ist unheimlich lernwillig und zieht super mit.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Aktuell sehen wir nur das Positive. Das Team löst die Probleme schnell und die Kommunikation passt. Dadurch entstehen langfristige Probleme gar nicht erst.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Das sportliche Ziel muss es sein, die vorderen Plätze anzugreifen und am Ende auf den ersten zwei Plätzen zu stehen.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Abgänge gibt es aktuell nicht, was im Verlaufe des Winters sich aber noch ändern kann.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Der Respekt und das Verhalten gegenüber den Schiedsrichtern muss sich massiv ändern. Die Schiris sind wichtig und deren Nachwuchs muss gefördert werden.