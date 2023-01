FuPa-Teamcheck: TSG Nattheim +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TSG Nattheim, erste Männer-Mannschaft, Bezirksliga Ostwürttemberg



Spieler Franz Fischer





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Wir sind zufrieden. Wir gehören zu den Teams in der Spitzengruppe. Wir hätten zwar den einen oder Punkt mehr holen können, aber dennoch eine gute Hinrunde.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Wir konnten Ausfälle von mehreren etablierten Spielern wie z.B. Moritz Lankes oder Patrick Brümmer super kompensieren.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Noch gab es nicht viel Besonderes, allerdings gab es nun die in den Medien geteilte mutwillige Zerstörung unseres Trainingsplatzes - das wird eine Herausforderung..





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Zu noch mehr Geschlossenheit und Teamleistungen, dann schauen wir mal, wo wir landen.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



David Klotzbücher wechselt zurück zu seinem Jugendverein TSG Schnaitheim.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Schön wären Linienrichter überall, das wird aber schwierig...





Wir übertragen ab der Rückrunde für die nächsten Jahre alle unsere Spiele künftig live über unsere Homepage und weitere Medien - schaut rein!