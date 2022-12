FuPa-Teamcheck: TSG Balingen U23 Fussball +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

TSG Balingen, zweite Männer-Mannschaft, Landesliga Staffel 4



Teammanager Nicco Walter.





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir sehr zufrieden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten durch zahlreiche Abgänge von Leistungsträgern und dem Aufbau einer fast komplett neuen Mannschaft hat sich das Team wie auch jeder einzelne Spieler enorm verbessert. 12 Spiele in Folge ohne Niederlage sprechen für sich.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



In einigen Spielen hätte die Effizienz vor dem gegnerischen Tor besser sein können. Wir spielen gute Torchancen raus und verwerten manchmal zu wenig davon.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir schauen von Spiel zu Spiel und versuchen in jedem Spiel das Optimum rauszuholen. Dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Aus Ausbildungsmannschaft hat die Weiterentwicklung unseres Teams und unserer Talente absolute Priorität.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Nein.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?