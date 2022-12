FuPa-Teamcheck: TSG Balingen Fußball +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

TSG Balingen Fußball, erste Männer-Mannschaft, Regionalliga Südwest



Spielkommentator Timo Niemann





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Überragende Saison mit bisher 38 Punkten aus 20 Spielen und Platz 2. Überraschungsmannschaft der Regionalliga Südwest mit dem vor der Saison ausgegeben Ziel Klassenerhalt.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Zweitbeste Defensive der Liga mit nur 21 Gegentoren aus 20 Begegnungen hinter Spitzenreiter SSV Ulm. Wenige verletzungsbedingte Ausfälle im bisherigen Verlauf der Saison.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Aufgrund des breiten und qualitativ gleichwertig besetzten Kaders schwierig möglichst jedem Spieler die gewünschte Spielzeit zu garantieren, was unserem Trainer Martin Braun bisher aber ganz gut gelungen ist.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Ziel bleibt ganz klar der Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest. Außerdem besteht noch die Möglichkeit den WFV Pokal zu gewinnen wo man sich momentan unter den besten 8 Mannschaften befindet und somit noch die Chance besitzt auf den erstmaligen DFB Pokal Einzug.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Zugänge: -

Abgänge: -