FuPa-Teamcheck: TSG Ailingen II +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TSG Ailingen, zweite Männer-Mannschaft, Kreisliga A2 Bodensee



Spieler Rafael Geigges (1. Mannschaft)





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Die Mannschaft ist sehr gut in die Saison gestartet und konnte durch gute Leistungen gerade zu Beginn direkt viele Punkte sammeln. Mit dem 6. Tabellenplatz kann man sehr zufrieden sein, man befindet sich direkt hinter den Topfavoriten und konnte besonders diesen das Leben durch sehr ansehnlichen Fußball sehr schwer machen und sie teilweise sogar ärgern. Im Gegenteil dazu wurden leider auch Spiele verloren wo Punkte eigentlich die Pflicht waren.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Auf Grund dessen das die 1.Mannschaft in der Bezirksliga spielt und jede Woche auch ein paar Spieler aus dieser die 2.Mannschaft verstärken sorgt dies dafür das die Kader oft sehr unterschiedlich aussehen. Dies macht die Sache für das Team schwierig da viele Spieler dann nur am Wochenende zur Mannschaft stoßen. Trotzdem funktioniert diese Integration sehr gut, da vor allem auch ein Grundgerüst aus gestanden Spielern in der 2. Mannschaft das sehr gut managen.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Wie bereits angesprochen tut sich die Mannschaft oft gegen die Gegner die hinter ihnen in der Tabelle stehen schwer. So wurden dort einige Punkte abgeschenkt, weil man nicht sein komplettes Leistungsvermögen auf den Platz gebracht hat. Auf der andern Seite wurden gegen die oberen Mannschaften sehr starke und ambitionierte Leistungen gezeigt. Gegen VFB Friedrichshafen und Tettnang musste man sich nur knapp geschlagen geben und Argental konnten man sogar sehr verdient bezwingen.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Ich denke die Ausgangsposition ist völlig in Ordnung, so sollte man in der Rückrunde aber vor allem gegen die direkte Konkurrenz die Punkte sammeln um in Schlagdistanz zu bleiben. Auf der anderen Seite geht der Blick aber dennoch zuerst nach unten um schnellstmöglich ein größeres Polster aufzubauen. Wenn man den Tabellenplatz 6 bzw. vielleicht sogar noch ein Platz vorrücken könnte wäre dies wohl eine sehr gute Saison und kann durchaus als Ziel ausgegeben werden. Dennoch wird dies nicht einfach aber das Team ist stark genug um auf jeden Fall auch in Zukunft Kreisliga A zu spielen.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Es gibt auch Abgänge zu verzeichnen die das Grundgerüst des Teams etwas schwächen. Dennoch gibt es aber keinen Grund um neue Spieler zu holen, da dies durch die Breite der 1. und 2. Mannschaft gut aufgefangen werden kann. Zusätzlich befinden sich auch in der 3.Mannschaft sehr ambitionierte Spieler die so eine Chance bekommen können.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Ein 5. Wechsel würde mehr Möglichkeiten bieten und wäre im Amateurbereich sinnvoll.