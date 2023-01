FuPa-Teamcheck: TSG Ailingen +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TSG Ailingen, erste Männer-Mannschaft, Bezirksliga Bodensee



Spieler Rafael Geigges





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



In Anbetracht der vergangene Saison wo wir dem Abstieg durch das Relegationsspiel nur knapp von der Schippe gesprungen sind waren unsere Erwartungen für die neue Saison besonders darauf fokussiert frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Wir haben es schnell geschafft die vergangene Saison aus den Köpfen zu bekommen und mit großer Motivation und Wille in die neue Saison zu starten. Natürlich sind wir mehr als optimal in die Saison gestartet und haben uns direkt zu Beginn im oberen Drittel festgesetzt. Gerade durch die Erfahrung des Trainerteams und Spielern auf dem Platz haben wir es geschafft uns von den anhaltenden positiven Ergebnissen nicht blenden zu lassen und weiterhin hoch konzentriert an die Spiele ranzugehen. So konnten wir fast über die komplette Hinrunde eine gewisse Konstanz entwickeln und besonders vor heimischer Kulisse mit einer starken Fanbase die Spiele gewinnen.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Wenn man die aktuelle Position in der Tabelle betrachtet haben wir unsere eigenen Erwartungen weit übertroffen. Wir haben die Saison mit einem neuen Trainerteam gestartet, was auf der einen Seite immer super funktionieren kann aber auch oft genug eine längere Anlaufzeit benötigt. Wir sind ein sehr junges und teilweise recht unerfahrenes Team aber ich glaube wir haben es extrem schnell geschafft die Vorgaben und Spielideen des Trainerteams in den Spielen sehr erfolgreich umzusetzen. Vor allem haben wir es auch geschafft die engen Spiele hintenraus über die Zeit zu bringen, was in der Vergangenheit oft nicht der Fall war. Dieses Zusammenspiel aus beidem lässt auf jeden Fall positiv auf die Hinrunde blicken und auch positiv auf die Rückrunde.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Ich glaube Probleme treten immer auf, bei uns waren besonders Verletzungen im Laufe der Hinrunde ein Faktor wodurch kleinere Lücken im Kader gerissen wurden. Aber diese haben wir geschafft bestmöglich zu füllen. Wie schon angesprochen sind wir ein extrem junges Team was für das Trainerteam die Arbeit auch nicht immer einfach macht. Natürlich merkt man das hier und da Fehler entstehen die mit mehr Erfahrung vielleicht nicht passieren oder eine gewisse jugendliche Naivität wo Spieler auch im Spiel vielleicht mal gebremst werden müssen. Aber alles in allem kann man sagen das durchaus nicht alles perfekt lief, aber wir vorerst wenig Grund haben grundlegendes in der Zukunft zu ändern.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Unsere Ziel für die Rückrunde orientiert sich an keinem Tabellenplatz, sondern der Fokus liegt auf der Punktzahl. Das ausgesprochene Motto für die Rückrunde ist „Road to 70“ , diese Punktzahl soll erreicht werden und im besten Falle natürlich auch übertroffen. Wofür es dann am Ende reicht wird die Tabelle zeigen, aber uns ist bewusst das es eine lange und harte Rückrunde wird in der die angestrebte Punktzahl nicht geschenkt wird.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Wir gehen mit dem selben Kader in die Rückrunde und haben keine Abgänge zu vermelden. Wir befinden uns auch nicht aktiv auf dem Transfermarkt sondern setzen den Fokus auf die Spieler die für das tolle Ergebnis der Hinrunde verantwortlich sind . Positiv anzumerken ist, dass einige verletze Spieler wieder zurückkommen und hoffentlich eine Verstärkung darstellen können. Mit Nico di Leo haben wir einen momentan verletzen Spieler der nach einer Operation hoffentlich schnell wieder auf den Platz zurückkommen wird aber uns in der Vorbereitung vermutlich etwas fehlen wird.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Eine interessante Idee ist die Möglichkeit eines Fünften wechsels. Dies wird ja auch im Profibereich so gehandhabt.