FuPa-Teamcheck: TG Kirchheim +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TG Kirchheim, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B2 Neckar/Fils



Spieler Rafael Geigges





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Positiv da wir eine sehr junge Mannschaft haben im Durchschnitt 24 Jahre. Die Ergebnisse sind bisher gut. Es findet eine positive Entwicklung statt.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die Neue Mannschaft hat sehr schnell zusammen gefunden. Die Mannschaft arbeitet sehr fleissig mit.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Torspieler und LV





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Richtung oberes Tabellendrittel. Wir wollen konstanter und konzentrierter Spielen.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Yusufa Bojang nach Türkspor Nürtingen

Can Aksan Zu Vereinslos

Ousman Jatta zu Vereinlos

Muammer Bozat zu Vereinslos

Cham Ansumana kommt von TFC Köngen

Francesco Grana kommt vom Tsv Ötlingen

Giuseppe Grana kommt vom Tsv Wendlingen

Cem Tayyar kommt vom Ac Catania Kirchheim

Ivan Kuzmych kommt aus der Ukraine





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Bessere Rahmenbedingungen.