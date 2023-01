FuPa-Teamcheck: SV Wolfegg +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

SV Wolfegg, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A1Bodensee



Trainer Armin Schatz





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Trotz zahlreicher Ausfälle haben wir meiner Meinung nach eine ordentlich Hinrunde gespielt. Leider waren wir, aufgrund von Verletzungen oder beruflich bedingten Ausfällen, in mehreren entscheidenden und knappen Spielen nie in Bestbesetzung. So haben wir leider den ein oder anderen Punkt nicht einfahren können.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Nach den pandemiebedingten Unterbrechungen und Einschränkungen konnten wir wieder fast alle Spieler für ein regelmäßiges Training begeistern und motivieren. Wir hatten durchgehend eine sehr hohe Trainingsbeteiligung. Ebenso erfreulich ist, dass sich der ein oder andere jüngere Spieler im Kader der ersten Mannschaft etablieren konnte.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Wir hatten in jedem Spiel unsere Chancen, auch in den Top-Duellen (z.B. gegen Haisterkirch oder Vogt). Leider waren wir in vielen entscheidenden Momenten nicht konsequent genug. Dadurch haben wir zahlreiche gute Möglichkeiten liegen lassen. Deshalb würde ich eindeutig die mangelnde Chancenauswertung als ein Manko einstufen.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Ich erwarte mir von der Rückrunde einen spannenden und engen Verlauf um die vorderen Plätze. Für uns kehren einige wichtige Spieler aus teilweise langwierigen Verletzungen zurück. Meine Mannschaft heben diese Rückkehrer auf ein höheres Niveau. Die Liga ist in dieser Saison enorm ausgeglichen und umkämpft. Man darf sich kaum einen Ausrutscher erlauben. Wir werden versuchen gut aus der Wintervorbereitung zu kommen, hoffentlich ohne weitere/neue Verletzungen. Wohin der Weg dann führt muss man sicherlich abwarten. Die Hinrunde hat gezeigt dass sich Woche für Woche einiges in der Tabelle ändern kann. Wir möchten auf jeden Fall oben dran bleiben.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Keine Zu- oder Abgänge (Stand 27.12.2022)





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Spontan fällt mir hier nichts ein. :-) Ich hoffe einfach dass wir keine Einschränkungen oder Unterbrechungen mehr aufgrund der Pandemie bekommen.