FuPa-Teamcheck: SV Wendelsheim

SV Wendelsheim, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A3 Alb



Spieler Steffen Graf





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Da wir letztes Jahr erst über die Relegation knapp die Klasse gehalten haben und nun bereits in der Winterpause einen Punkt mehr als in der gesamten letzten Saison gesammelt haben, sind wir mit einem Platz im Mittelfeld sehr zufrieden. Spielerisch, fitnesstechnisch und der Zusammenhalt im Team hat sich stark verbessert seit letzter Saison.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die beiden neuen jungen Spielertrainer machen eine sehr gute Arbeit. Trainingsbeteiligung liegt bei durchschnittlich 15 Spielern, alle ziehen gut mit.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Teilweise zu viele individuelle Fehler, die zu Gegentoren und letztendlich zu leicht vermeidbaren Niederlagen geführt haben. Mangelnde Erfahrung einiger Spieler und großer Chancenwucher vorne.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



In der Vorrunde wurde eine sehr gute Grundlage gelegt, was die Fitness und das gemeinsame Arbeiten als Mannschaft angeht. In der Wintervorbereitung wollen wir was die Fitness angeht nochmals eine Schippe drauflegen und darüber hinaus verstärkt an spielerischen und taktischen Elementen arbeiten. Ziel ist eigenverschuldete Punktverluste zu minimieren und den ein oder anderen Tabellenplatz nach oben gut zu machen.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



keine Veränderungen





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Mehr Respekt und Anstand der Zuschauer gegenüber den Schiedsrichtern. In diesem Bereich wird es immer schwieriger Nachwuchs zu finden und zu motivieren, was ich auch verstehen kann, wenn man sich das Verhalten so mancher Zuschauer vor Augen führt. Man muss über jeden froh sein, der sich in den untersten Klassen dazu bereit erklärt unter diesen Umständen Spiele zu leiten. Ohne genügend Schiedsrichter wird es scher den Spielbetrieb aufrecht zu halten.