FuPa-Teamcheck: SV Rommelsbach +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

SV Rommelsbach, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A2 Alb



FuPa-Admin Sven Riefler





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Wir sind gut in die Saison gestartet. Unser Ziel war es, von Beginn an oben dran zu bleiben. Mit Anadolu, Betzingen und Sondelfingen haben wir direkte Konkurrenten um die oberen Tabellenplätze geschlagen. Trotzdem waren einige "Ausrutscher" dabei, die hätten vermieden werden müssen.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die Art und Weise wie wir das Spiel gestalten wollen ist vom gesamten Team gut aufgefasst und auch umgesetzt worden. Im Großen und Ganzen konnten wir unseren Vorstellungen gerecht werden.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



In dieser Saison liegt das größte Problem in der Trainingsbeteiligung. Ich bin sicher, dass wir unsere Ziele erreichen können, wenn wir in der Rückrunde pro Training 2-3 Spieler mehr dabei haben.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wenn wir die ersten Spiele erfolgreich gestalten und keine Punkte liegen lassen, kann es eine Interessanter





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Keine Zu- oder Abgänge. Wir freuen uns aber darauf, unseren letztjährigen Neuzugang Justin Kühner von der A-Jugend des SSV Reutlingen, der sich direkt zu Beginn der Saison einen erneuten Kreuzbandriss zugezogen hat, endlich auf dem Platz spielen zu sehen.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Meiner Meinung nach muss den Schiedsrichter*innen deutlich mehr Respekt gezeigt werden. Auch wenn es häufig zu Fehlentscheidungen kommen kann, müssen wir froh sein, dass es Sportler*innen gibt, die ihre Sonntage bei uns auf den Plätzen verbringen. In der Funktion als Schiedsrichter*in in den unteren Ligen, ist man immer alleine auf dem Platz. Da ist es klar, dass nicht alles richtig entschieden werden kann. Wenn wir alle gut miteinander umgehen, haben wir noch mehr Spaß auf dem Platz.