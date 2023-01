FuPa-Teamcheck: SV Pfahlbronn +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

SV Pfahlbronn , erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B1 Ostwürttemberg



Spielleiter Lukas Kienle





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Die Hinrunde hatte Spielerisch Höhen und Tiefen, wobei wir mit der Platzierung auf jedenfall zufrieden sein können.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die Integration der neuen Spieler und des neuen Trainers Samet Balaban, hat sehr gut funktioniert.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Wir wollen uns auf das positive beschränken. Die gute Kommunikation insbesondere zwischen Trainerteam und Mannschaft lässt größere Probleme erst gar nicht entstehen.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Unser oberstes Ziel, gilt nach wie vor der Integration unserer jungen Spieler. Wenn wir am Ende der Saison um den Aufstieg mitspielen können, haben wir natürlich auch nichts dagegen einzuwenden.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Abgänge: Semih Yahya Tiknas (nach FC Viktoria Backnang) Zugang: Aurel-George Galbenu (von Vfl Winterbach)





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Hier wollen wir ganz klar das Verhalten gegenüber den Schiedsrichter*innen hervorheben. Ein fairer und Respektvoller Umgang sollte hier selbstverständlich sein.