FuPa-Teamcheck: SV Ljiljan Ulm

SV Ljiljan Ulm, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B2 Donau/Iller



Teammanager Emir Zukancic





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Gut , geht aber noch mehr !





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die Trainingsbeteiligung





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Unser Problem ist das wir seit Jahren , kein Sportgelände zum Trainieren finden.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Den Weg in der Rückrunde wollen wir als eine Einheit gehen, und wenn das klappt dann hätte ich nichts dagegen wenns am Ende mit dem Aufstieg klappt.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Neuer Trainer : Fahrudin Behremovic

Zugänge : Ernad Bilic, Anel Bilic , Muhamed Zizak ( kommen alle aus Bosnien und wir sind deren erste und hoffentlich auch letzte Station in Deutschland 😁 Wir haben noch 2-3 ehemalige Jugendspieler die jetzt soweit sind das sie für die Aktive spielen können , wir werden sie langsam an das Team heranführen.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Da fällt mir jetzt im Moment nichts ein.