FuPa-Teamcheck: SV Grün-Weiß Stetten

SV Grün-Weiß Stetten, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B2 Ostwürttemberg



Sportlicher Leiter Lenard Pfeffer





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Gut, allerdings noch mit Luft nach oben





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die wenigen Gegentore sind hier sicher zu betonen





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



In der Konstanz. Nach einem sehr guten kam teilweise ein eher weniger gutes Spiel





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Hoffentlich auf einen der ersten beiden Plätze





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Die Planungen dazu laufen noch





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Dazu habe ich aktuell keinen konkreten Vorschlag