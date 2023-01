FuPa-Teamcheck: SV Göggingen +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

SV Göggingen, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B2 Ostwürttemberg



Trainer Philipp Stefanic





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir teilweise zufrieden. Negativ war, das wir leider in vielen Partien nach eigener Führung zu viele Punkte hergeschenkt haben, was uns eine bessere Platzierung in der Hinrunde gekostet hat. Hier müssen wir definitiv noch an uns arbeiten. Positiv zu erwähnen ist, das wir kein Spiel gegen die Top-3 verloren haben. Dies zeigt das der SV Göggingen, mit jeder Mannschaft aus der Staffel mithalten kann. Wenn wir hier in Zukunft die nötige Konstanz zeigen, werden wir auch wieder enger oben anknüpfen können.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Das Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft. Zu Beginn des Jahres haben wir mit Mihajel Uslun und Fabio Lorusso ein neues Trainerteam installiert, die sich nun um den Trainings- & Spielbetrieb kümmern. Wir konnten uns in allen wichtigen Bereichen verbessern (Gegentore, Tore, Punkte). Hervorzuheben - die Trainingsbeteiligung ist mit einem Schnitt von 20-25 Spielern für eine Mannschaft in der Kreisliga B hervorragend.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Nachdem Corona in den letzten Jahren bei vielen auf die Fitness geschlagen hat, mussten wir hier erstmal unsere vorhandenen Defizite vor Beginn der Runde beseitigen. Im Laufe der Vorbereitung und der ersten Hinrundenpartien, konnten wir uns hier aber schnell wieder auf ein wettbewerbsfähiges Niveau anpassen.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Obwohl der Rückstand nach oben bereits sehr groß ist, wollen wir in der Rückrunde weiterhin jedes Spiel gewinnen und soweit wie möglich in der Tabelle nach oben klettern.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Wir haben jeweils zwei Ab- & Zugänge zu vermelden. Mit Alex Dalinger und Haris Rebronja konnten wir zwei Spieler vom Ligakonkurrenten TSV Heubach II gewinnen. Beide werden uns in der Rückrunde weiterhelfen unsere Ziele zu verfolgen. Mit Dennis Koucky & Robin Koucky haben uns leider zwei super Jungs verlassen. Wir wünschen beiden viel Erfolg und eine verletzungsfreie Zeit bei ihrem Heimatverein TSV Mutlangen.