FuPa-Teamcheck: SV Frickenhofen +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

SV Frickenhofen, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B2 Ostwürttemberg



Pressesprecher Thomas Nast





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Bisher kann man sich nicht beklagen, zumindest was den Tabellenplatz betrifft. Allerdings sind uns die Verfolger dicht auf den Fersen und mit einem schlechten Start kann man schnell durchgereicht werden, aber man hat eben auch die Möglichkeit mit einem Auftaktsieg gegen den Tabellenführer wieder näher an die Spitze zu rücken. Insgesamt liegt man also für die Zielvorgabe oberes Drittel voll im Soll. Man könnte besser da stehen wenn ich an die Spiele: Eschach, Abtsgmünd, Ruppertshofen oder Göggingen zurückdenke. Gegen Eschach bekam man ein Team auf dem Silber Tablet serviert, das durch Urlauber sehr geschwächt war und machte zu wenig aus der eigenen Überlegenheit. Zuhause gegen Abtsgmünd war man etwas zu überheblich und brachte die etlichen Chancen nicht ins Netz, so konnten die Gäste durch Kampf ein Unentschieden erreichen. Gegen Göggingen spielte man 90 Minuten nur auf ein Tor, lies aber zahlreiche Möglichkeiten aus, sodass man durch ein Eigentor am Ende sogar leer nach Hause fuhr. In Ruppertshofen war man im ersten Durchgang klar die deutlich bessere Mannschaft aber man machte den Deckel nicht drauf. Ruppertshofen drehte dann in Perfektion das Ergebnis und man schaute in die Röhre. Überragende aber denkbar knappe Dinger gabs gegen Iggingen, Böbingen und Bartholomä. Gegen den Absteiger gewann man mit einem „Keilerstoß“ mit der letzten Aktion, vor allem dank dem gelernten Keeper Hirth, welcher sich sonst im gegnerischen Strafraum aufhält. Gegen Böbingen hatte man das Spiel bereits schon gedanklich nach 53 Minuten gewonnen (5:2). Aber am Ende wurde es nochmals knapp als der TSV den 5:4 Anschlusstreffer machte und noch oft die Chance auf den Ausgleich hatte. Wohl gemerkt, dass 80% vom SV mit noch mit den Folgen unseres Almabtriebs am Tag davor zu kämpfen hatten. Zu guter Letzt und nicht zu vergessen das Spiel gegen Bartholomä. Hier hatte der TSV die Nase deutlich vorne, doch meine Jungs drehten das Spiel in den letzten zehn Minuten spektakulär, inklusive Last-Minute-Tor. Unterm Strich fehlen meinen Jungs sieben wichtige Punkte, um auf dem zweiten Platz zu überwintern. Aber so ist Fußball: mal gewinnst du und mal verlierst du.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Wir hatten deutlich weniger Verletzte und die Angst, dass man Spiele der Reserve wegen Spielermangel absagen musste, blieb auch aus. Zudem konnte man den Ein oder anderen Spieler aus der Reserve, fest in die Aktive Mannschaft einbauen, welche mittlerweile zu einem festen Bestandteil geworden sind. Die Jugendspieler wurden auch sehr gut integriert. Ich muss sagen, dass das ganze Kollektiv besser aufm Platz steht als die vergangenen Jahre. Lobenswert ist auch, was wir Verantwortlichen nicht gedacht hätten, dass die Jungs ihre Prioritäten anders setzten. Was unheimlich zu dem aktuellen Erfolg beitrug.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Naja, der Spruch „wenn se vorne nicht machst, darfst dich nicht beschweren wenn sie hinten bekommst“, trifft hier deutlich ins Schwarze. Die komplette Vorrunde ließ man so viele Hochkaräter liegen, weshalb man auch in diesen Spielen die Punkte liegen ließ. 10 Tore mehr wären locker noch drin gewesen, dennoch sind wir in jedem Spiel für das ein oder andere Tor gut. Aber es lag nicht nur an der Chancenverwertung, die Defensive hatte auch ihre Totalausfälle, welche echt tagesformabhängig waren. Insgesamt gelang es uns zu selten komplette Spiele abzuliefern und man gestaltete manche Spiele enger als nötig. Trotz allem ist das Meckern auf hohem Niveau, da wir insgesamt zufrieden mit der Hinrunde sind.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Na, hoffentlich nicht nach unten! Es gilt sich witterungsbedingt auf hohem Niveau vorzubereiten und hochkonzentriert den Auftakt zu meistern, um am Ende auf Platz 2 oder 3 zu stehen. Dazu müssen aber alle an einem Strang ziehen und den Spirit aufm Platz zeigen und nicht nur an der Theke. Wenn wir aber wie bereits angesprochen vorne etwas effektiver werden und hinten die „Böcke" abstellen, sollte der Weg eher nach oben als nach unten führen.





Zu- sowie Abgänge im Winter haben wir im Winter nicht, dafür aber im Sommer. Dazu werde ich aber separat noch was bringen. Wir sind aber auch froh darüber, dass das Team so einen Zusammenhalt hat, und keiner drandenkt im Winter zu gehen. Die Spieler, die zu uns kommen, kommen aus freien Stücken zu uns und denen gefällt es bei uns auf der Höh sehr. Also wenn sich uns jemand anschließen will, sind ich und mein Abteilungsleiter zu Gesprächen bereit.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Unterm Strich muss sich nichts am Amateurfussball ändern, sondern an den Menschen auf und neben dem Platz. Man sollte den Schiedsrichtern mit demselben Respekt gegenüberstehen, welchen man auch von diesen verlangt. Es dauert nicht mehr lange, dann sind die alten Eisen in Schiri Rente und die jungen haben Angst, was nach den ein oder anderen Vorfällen auch hier im Umkreis kein Wunder ist. Was auch ganz wichtig ist und da spreche ich womöglich für den Kreis, bis in die obersten Ligen: Die Spieler, egal welche Religion, Hautfarbe und woher sie kommen, gleich zu behandeln und jedem auf dem Platz respektvoll zu begegnen. Rüpel denen dies nicht passt haben aufm Sportplatz nichts zu suchen! Wir sagen ganz klar NEIN zu Hass gegen Schiris und zu Rassismus.





Gibt es darüber hinaus Neuigkeiten im Verein?



Man kann endlich wieder alle Veranstaltungen durchführen, ohne irgendwelche Einschränkungen. Wir im Vorstand sind gespannt, was uns kommendes Jahr erwartet, da unser Almabtrieb im vergangenen Oktober jegliche Rekorde gebrochen hat. Folgende Veranstaltungen sind geplant: Fasching, Bockmusik, Maultaschenessen, C-Jugendturnier, VfB Jugendcamp und Almabtrieb. Zu allen Veranstaltungen findet ihr Zeitnah auf unseren Kanälen mehr Infos. Zudem läuft es bei unserem Aushängeschild, unserer Landesligisten vom Volleyball bisher sehr gut. Nach dem Aufstieg sammelten diese bisher wichtige Punkte, um in dieser Liga auf weiteres zu bleiben. Dieser Erfolg spiegelt sich auch auf die Damen II ab, die bisher die beste Saison, seit Aufzeichnung spielen und momentan oben mitspielen. Dies war nun, wie es von mir gewohnt ist ein ausführlicher Wintercheck über meinen SV Frickenhofen. Ich wünsche allen Teams aus der Region eine verletzungsfreie Vorbereitung und eine erfolgreiche Rückrunde. Bei ein paar Teams schau ich "The GOAT on Tour" bestimmt mal persönlich vorbei.