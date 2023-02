FuPa-Teamcheck: SV Burgrieden +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

SV Burgrieden , erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A2 Riß



Sportlicher Leiter Mathias Dreiz





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Sehr gut





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Nach dem Verlorenen Pokalfinale und der verspielten Aufstiegschance am Ende der Saison dachten wir es wird Schwierig in die neuen Saison zu Starten. Doch die Mannschaft hat eine super Reaktion und Willen gezeigt .





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Keine! Einfach eine Geile Truppe.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Hoffentlich zum Ziel Aufstieg in die Bezirksliga





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Nein, wir hoffen das unsere Langzeitverletzten Marcel Karreman Fabian Englert und Silas Karremann bald wieder zur Mannschaft Stoßen.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Das mann mehr auf die Vereine zugeht, mit Gesprächen. Als Großes Problem sehe ich die Anzahl an Schiedsrichter. Für Vereine wird es immer Schwieriger welche zu stellen. Trotz vielen Versuchen.