FuPa-Teamcheck: SV Bergatreute

SV Bergatreute, erste Männer-Mannschaft, Bezirksliga Bodensee



Trainer Stephan Bischof





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Nach ordentlichem Start sind wir im Herbst in eine echte Form- und Leistungskrise gerutscht. Die Leistungen meiner Mannschaften waren hier teilweise weit weg von dem, was ich von ihr erwarte und was die Mannschaf eigentlich kann. Wir sind deshalb absolut nicht zufrieden mit dem Verlauf der Hinrunde. Zuletzt gab es vier Niederlagen in Serie und dies ohne eigenen Treffer. Das ist nicht unser Anspruch.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Rückblickend leider relativ wenig, wobei wir im Sommer sehr gut trainiert und teilweise auch gespielt haben. Dieses Niveau gilt es in der Rückrunde wieder zu erreichen, sowohl in den Spielen als auch im Training.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Wir haben viel zu viele Gegentore bekommen und haben es häufig nicht geschafft eine vernünftige Balance zwischen Offensive und Defensive zu erreichen. Symbolisch dafür stehen die beiden 4:4-Punkteteilungen gegen den SV Neuravensburg und den SV Beuren.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir wollen so schnell wie möglich aus der akuten Abstiegszone raus und uns am Mittelfeld der Liga orientieren.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Stand jetzt gehen wir mit dem gleichen Kader in die Rückrunde. Durch die Rückkehr einiger verletzter Spieler dürften wir aber dennoch wieder deutlich mehr Qualität haben. Zudem beobachten wir den Transfermarkt und wollen schauen ob eventuell noch etwas möglich ist. Wenn dann muss es aber Sinn machen.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Der Spielplan muss viel mehr an der Freizeit der Beteiligten angelegt werden, ansonsten verlieren vor allem immer mehr junge Spieler die Lust. Es kann z.B. nicht sein dass man an einem langen Wochenende wie Pfingsten am Pfingstmontag einen Spieltag ansetzt. Zudem ist es einfach schade, dass in den besten Wochen des Jahres kein Ligabetrieb stattfindet. Spiele im Juni, Juli, August sind für Spieler und Zuschauer eigentlich am schönsten und hier ruht häufig der Ball.

Zudem kann es eigentlich nicht sein, dass im Profifußball seit Corona fünf Auswechslungen erlaubt sind und Amateure nur vier Auswechslungen zur Verfügung haben.