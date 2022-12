FuPa-Teamcheck: SV 07 Aich +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

SV 07 Aich, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B4 Neckar/Fils



Co-Spielertrainer Damir Hanjalic





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Gemischte Gefühle. Zu Beginn begann man stark. Gegen Ende der Hinrunde war zusehends die Luft raus.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die Integration in eine homogene gut funktionierende Mannschaft hat besonders gut geklappt.Des weiteren sieht man, dass Spieler sich sehr gut weiterentwickeln





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Die Spannung bis zum Ende hochzuhalten. Zu oft werden die 100 % nicht bis zum Abpfiff durchgehalten





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Die bestmögliche Rückrunde zu spielen. Punktemäßig geht, wenn man ehrlich ist, zu den Aufstiegsplätze nichts. Dies sollte aber kein Anlass sein nicht alle Spiele gewinnen zu wollen





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Asmir Bahovic verstärkt uns von NK Marsonia Frickenhausen





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Ein Traum ist es, wenn die Highlight Spiele samstags stattfinden. So kann man den Abend als Team dazu nutzen um zu feiern oder Frustbewältigung zu betreiben