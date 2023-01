FuPa-Teamcheck: Spfr. Leukershausen-Mariäkappel +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

Spfr. Leukershausen-Mariäkappel , erste Männer-Mannschaft, Bezirksliga Hohenlohe



Spielleiter Christian Reuter





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Wenn man nach der Vorrunde auf dem letzten Platz steht, darf man natürlich nicht zufrieden sein. Dennoch haben die Spieler gezeigt was in Ihnen steckt. Besonders in den Spielen gegen die Mannschaften aus dem vorderen Drittel der Tabelle konnten wichtige Punkte eingefahren werden. Um das gemeinsame Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen, muss weiter konzentriert gearbeitet werden.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Da aktuell unser Hauptspielfeld saniert wird müssen wir zu unseren Nachbarn nach Marktlustenau ausweichen. Die Kommunikation und auch die Bedingungen sind sehr gut. Auch die Spieler haben sich schnell an die neue Heimspielstätte gewöhnt. Dies sieht man daran, dass die meisten Punkte "zu Hause" eingefahren wurden.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Nach meiner Einschätzung haben wir immernoch mit den Nachwirkungen der Corona-Lockdowns zu kämpfen. Es gibt Spieler die sich während dieser Zeit mit Sonntagen ohne Fußball angefreundet haben. Es gilt diese wieder ins Boot zu bekommen, denn sportliche Betätigung ist wichtig und macht zusammen mehr Spaß





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Hoffentlich auf einen Nichtabstiegsplatz und am letzten Spieltag zurück nach Wüstenau zur Einweihung des sanierten Spielfelds.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Mit dem bisherigen Trainer Manuel Schoppel wurde nach Abschluss der Vorrunde die sportliche Entwicklung analysiert. Da Manuel aktuell mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat wurde gemeinsam beschlossen die Zusammenarbeit zu unterbrechen. Für Ihn übernimmt nun Ayhan Sadik, der bis zur Winterpause die U17 der SpVgg Gröningen-Satteldorf in der Regionenstaffel betreut hat. Ihm zur Seite stehen wird Tobias Labusga, der nach mehreren schwerwiegenden Verletzungen seine Fußballschuhe an den Nagel hängen muss. Nach einem halben Jahr verlässt uns Firat Kaya und schließt sich dem SC Steinbach-Comburg an.

Unser Eigengewächs Fabian Kett möchte sich persönlich weiterentwickeln und wechselt über die Landesgrenze zum SV Mosbach. Ibrahim Öksüzkalan konnten wir davon überzeugen, dass er seine Pause beendet und wieder für uns am Ball ist. Mit Marc Helmel konnten wir einen talentierten Flügelspieler von uns überzeugen. Er kommt wie Ayhan Sadik von der SpVgg Gröningen-Satteldorf





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Der gegenseitige Respekt auf und neben dem Platz sollte wieder mehr im Vordergrund stehen.





Was gibt es sonst noch neues im Verein?



Die Arbeiten zur Sanierung unseres Hauptspielfelds sind weitestgehend abgeschlossen. Nun muss noch der Rasen wachsen und im Frühjahr die Beregnungsanlage in Betrieb genommen werden. Ziel ist es den sanierten Platz am 9. Juni einzuweihen