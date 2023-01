FuPa-Teamcheck: SGM Tannheim/Aitrach +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für die erste Mannschaft der SGM Tannheim/Aitrach in der Kreisliga A1 Riß kommen vom Abteilungsleiter Edelbert Fakler. Wenn ihr auch beim Teamcheck dabei sein möchtet, bitte die Fragen unter folgendem Link beantworten: https://forms.gle/E1Dd2ZRpuX5yL3BW6

SGM Tannheim/Aitrach, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A1 Riß



Abteilungsleiter Edelbert Fakler





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Nahezu sensationell, als Aufsteiger stehen wir auf Platz 2





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Der sehr gute Teamgeist und die starke Offensive





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Zu viele Gegentore





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir wollen uns im oberen Drittel etablieren





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Niklas Villinger wechselt aufgrund seines Studium in Wien zum dortigen Nußdorfer AC