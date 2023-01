FuPa-Teamcheck: SGM SV Dettingen/TSV Kirchberg +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

SGM SV Dettingen/TSV Kirchberg, erste Frauen-Mannschaft, Bezirksliga Riß



Betreurin Julia Geiser





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Gegen Ende der Hinrunde konnten wir noch ein paar Punkte ergattern, die sehr wichtig für uns sind. Es ist aber Luft nach oben...





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Wichtig ist der Zusammenhalt der Mannschaft, wenn ein Spiel nicht so läuft, wie erhofft... Das konnte die Mannschaft sehr gut umsetzen!





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Uns fehlt oft das Quäntchen Glück vor dem Tor.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir wünschen uns eine stabile Platzierung im Mittelfeld.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Nein





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Öfters Mal den Kopf auf dem Platz ausschalten... ;-)