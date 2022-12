FuPa-Teamcheck: SGM Steinhilben/Trochtelfingen +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

SGM Steinhilben/Trochtelfingen, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A1 Alb



Trainer Bernd Hirschle





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Ich bin mit dem Saisonverlauf eigentlich ganz zufrieden. Wir hätten sicherlich 6-7 Punkte mehr auf der haben Seite, wenn die Konstanz nicht so durchwachsen wäre. In diesen Spielen fehlte mir der letzte biss um was zählbares mitzunehmen.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Gut funktioniert hat die Verjüngung bzw. neue Zusammenstellung der teams. Nachdem 4 Leistungsträger zum Ende der letzten Saison ihre Karrieren beendet hatten und ein Spieler den Verein verließ, wurde ein Umbau der Mannschaften eingeleitet. Hier hat die Integration von Spielern aus der zweiten und A-Jugend gut funktioniert.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Probleme gab es wie wohl bei vielen anderen Vereinen meist auch, durch extrem viel und lange Urlaubszeiten einiger Spieler. Das zog sich bei uns bis zum 8 oder 9 Spieltag. Hier hat dann das einspielen und das Verständnis fürs spiel und die Mitspieler gelitten.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Die Rückrunde wird weiter zur Integration und zum Einbau der jungen Spieler genutzt. Weiter wollen wir auch am Spielsystem arbeiten um mehr Flexibilität zu bekommen.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Wir konnten zur Rückrunde Dustin Schmid vom FC Engstingen zur SGM holen. Er ist eine sehr gute Verstärkung für unser Team und wird uns weiterhelfen.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Ein besser abgestimmter Rahmenspielplan für die jeweilige Region (Winter/Schnee), und wieder "normale" Ligagrößen mit 15 Teams. Aktuell kommt man sich vor wie im Profisport mit 32 Spieltagen + Pokal und Vorbereitungsspielen - das ist für dem Amateurfussball zu viel und für die Zukunft sicherlich nicht gerade fördernd...