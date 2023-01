FuPa-Teamcheck: SGM Mulfingen/Hollenbach +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

SGM Mulfingen/Hollenbach, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A3 Hohenlohe

Abteilungsleiter Benedikt Täger





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Mit dem aktuellen 2. Tabellenplatz sind wir super zufrieden. Wir befinden uns nach wie vor in einem Umbruch. Zudem haben wir vor der Saison ein neues Trainerteam installiert (Patrick Gutknecht & Ralf Beck), dass da alles gleich so gut läuft, war nicht selbstverständlich. Aber Trainerteam, Verantwortliche und Mannschaft haben hart gearbeitet.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Nach einem Trainerwechsel muss man immer erstmal sehen wo man steht, deshalb sind wir sehr zufrieden - nach der Halbserie - nur drei Punkte hinter Markelsheim zu stehen. Genial waren sicher auch die beiden Heimsiege gerade gegen die Titelanwärter SGM Markelsheim/Elpersheim und die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach. Bei beiden Auswärts-Duellen in der Rückrunde haben wir zwei spannende "Bretter" vor der Brust.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Wir hatten in dieser Spielzeit bereits großes Verletzungspech, was uns vor allem für die Jungs Leid tut. Des weiteren haben wir einen der jüngsten Kader in der Kreisliga A3. Das hat man leider in einigen wenigen Spielen auch gesehen. Dort haben wir die nötige Cleverness und Kaltschnäuzigkeit vermissen lassen. Dadurch haben wir sogar noch unnötig Punkte liegen lassen.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Unser junges Team soll sich weiter entwickeln und noch reifer auftreten.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



In der Wechselperiode II haben wir keine Zu-/ oder Abgänge zu verzeichnen, unser Team bleibt zusammen. Wir haben allerdings bereits mit unseren beiden Trainern Patrick Gutknecht und Ralf Beck für die kommende Spielzeit 23/24 verlängert, was uns alle sehr glücklich stimmt. Wir wollen den eingeschlagenen Weg weiter voranschreiten.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Wir sollten uns in vielen Bereichen des Fußballs wieder auf das Wesentliche besinnen, dass was den Amateurfußball schon immer ausgezeichnet hat. Auf dem Platz darf es gerne zur Sache gehen, aber danach sollte die Kameradschaft im Vordergrund stehen. Übrigens auch immer der Respekt gegenüber den Unparteiischen. Gerade in der 'Kreisliga' sind längere Fahrtstrecken und mehr Spiele das falsche Signal. Der allgemeine Tenor in den unteren Ligen ist doch: "Lieber ein paar weniger Spiele und dafür keine (Doppel-)Spieltage an Feiertagen". Wir leben privat schon in einer Leistungsgesellschaft und verlangen jetzt noch immer mehr von unseren Kickern und Ehrenamtlichen, dadurch wird sich leider der nominelle Rückgang über alle Ebenen weiter fortsetzen. Das ist allerdings nur meine persönliche Meinung.