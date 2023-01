FuPa-Teamcheck: SGM Großaltdorf/Ilshofen 3 +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

SGM Großaltdorf/Ilshofen, dritte Männer-Mannschaft, Kreisliga B2 Hohenlohe



Abteilungsleiter Oliver Klettke





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Die Motivation war zu Beginn groß, da auch die 3. Runde des Pokals erreicht werden konnte. Allerdings haben immer wieder individuelle Fehler und Unaufmerksamkeiten sicher geglaubte Siege zunichte gemacht. Kann das abgestellt werden, wird sicherlich ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die Mannschaft ist nach Gründung der SGM weiter zusammengewachsen und bildet eine gute Basis. In der Reserve hat leider die Zuverlässigkeit , nach anfänglicher Euphorie, nachgelassen.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Wie erwähnt, haben wir, wie viele andere Vereine auch, Probleme regelmäßig eine Reserve zu stellen. Ich hoffe das wir die Spieler zur Rückrunde motivieren können um weiterhin den Spielbetrieb in der Reserve aufrecht zu erhalten.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wenn wir es schaffen die Aufmerksamkeit über die volle Spielzeit aufrecht zu erhalten, werden wir das Ergebnis der Hinrunde übertreffen. Es wurden einfach zu viele Punkte leichtfertig abgegeben. Mit Unterstützung des Nachwuchses aus der A-Jugend werden wir unseren einstelligen Tabellenplatz festigen und auch den Blick nach oben nicht verlieren. Es steckt viel Potential in der Mannschaft, das muss nur etwas herausgekitzelt und stabilisiert werden.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Thomas Böhm wird das Trainerteam um Fabian Halder und Uwe Hermann ergänzen. Jason Laseka Miguel wird, nachdem er schon des öfteren ausgeholfen hat, fest in die Mannschaft rücken.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Meiner Meinung nach sollte sich jeder mal Gedanken machen, wie er mit den Schiedsrichtern umgeht, und ob er so selbst behandelt werden möchte. Ohne die geht es nicht. Es werden immer weniger und wie möchte man den Nachwuchs das Schiedsrichterwesen schmackhaft machen, wenn es nur Negativschlagzeilen gibt? Also ich würde mir das nicht Woche für Woche anhören wollen.