FuPa-Teamcheck: SGM Attenweiler/Oggelsbeuren +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A2 Riß



Trainer Christian Schneider





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Wir hatten sehr gute Momente im Saisonverlauf mit unseren Pokalauftritten und Derbysiege, jedoch auch teilweise enttäuschte Auftritte wie das Spiel in Äpfingen.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Im Umschaltspiel haben wir uns weiterentwickelt.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Auf der Torhüterposition hätte ich gerne noch hinter unserem Stammtorhüter Patrick Braig noch einen Ersatz.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir wollen die oberen Teams weiter stressen und ärgern und für die ein oder andere Überraschung sorgen.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Elias Weller und Stefan Angele (eigene Jugend) sollen weiterhin temporär in der ersten Mannschaft Erfahrungen sammeln





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Die Schiedsrichter sind unser höchstes Gut, wir sollten Sie noch fairer und respektvoller behandeln. Damit der Amateurfußball auch in den unteren Ligen weiterhin unparteiisch geleitet werden kann.