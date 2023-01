FuPa-Teamcheck: SGM Altshausen/Ebenweiler +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

SGM Altshausen/Ebenweiler, erste Männer-Mannschaft, Bezirksliga Donau



Trainer Safet Hyseni





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Den Saisonverlauf haben wir uns sicher anders vorgestellt. An die guten Leistungen der letzten Saison konnten wir nur selten anknüpfen. Die Liga ist zudem sehr ausgeglichen und die Ergebnisse daher oft knapp. In den entscheidenden Phasen haben wir es dann nicht geschafft, dass Momentum auf unserer Seite zu haben.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die Integration der Neuzugänge. Auch wenn die sportliche Hinrunde nicht zufriedenstellend ist, sind die Jungs menschlich und sportlich eine Bereicherung.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Für das bisherige abschneiden gibt es sicherlich einige Punkte die nicht ganz so gut funktioniert haben. Denke ein ausschlaggebender Punkt war, dass uns in den Spielen die Konstanz gefehlt hat. Hatten viele gute Phasen in unserem Spiel, leider aber auch Phasen, die ganz und gar nicht gut waren. Außerdem haben wir zu viele Gegentore bekommen. Unser Spiel gegen den Ball muss sich wieder verbessern.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir haben die Hinrunde aufgearbeitet und setzen jetzt dementsprechend die Schwerpunkte in der Vorbereitung. Daher ist unser neu gesetztes Ziel ganz klar der Klassenerhalt.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Nicolai Münsch wechselt zurück zum Heimatverein FC Ostrach. Wünschen ihm auch auf diesem Wege alles gute und bedanken uns für sein Engagement und die gemeinsame Zeit bei der SGM.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Die Nachwuchsförderung im Schiedsrichterbereich sollte intensiviert werden. Auch der Respekt gegenüber den Unparteiischen nimmt immer mehr ab. Diese Entwicklung geht in die falsche Richtung. Das sollten wir unbedingt angehen und die Leute z.B durch interne Schulungen sensibilisieren.