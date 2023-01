FuPa-Teamcheck: SG Reutlingen +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

SG Reutlingen, erste Männer-Mannschaft, Bezirksliga Alb



Abteilungsleiter Alexander Röstel





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Nahezu Perfekt. Wenn man auf Platz 2 nach der Hinrunde steht gibt es nicht allzu viel zu meckern





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Obwohl wir wissen das wir eine mehr als intakte Mannschaft haben, war es schon etwas überraschend wie schnell die Neuzugänge sich integriert und funktioniert haben.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



In keinen, alles andere ist Meckern auf sehr hohem Niveau





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wenn wir weiter in jedem Spiel nahe ans maximum unserer Leistung kommen, werden wir noch sehr viel Spaß haben





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)



Perparim Istrefi den wir letzten Sommer schon verpflichten wollten, kommt von der TUS Metzingen, ein junger, hungriger und talentierter Spieler der uns in der offensive helfen kann.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Die Zusammenarbeit der Vereine im Jugendbereich muss zwingend besser werden, sonst werden aus meiner Sicht in den kommenden Jahren einige kleinere Vereine Probleme bekommen. Das Ehrenamt muss weiter gefördert und attraktiver werden.