FuPa-Teamcheck: SG Altheim 1974 e.V.

SG Altheim 1974 e.V.

SG Altheim 1974 e.V., erste Männer-Mannschaft,Bezirksliga Donau



Kapitän Johannes Rech





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Wir sind im Soll. Es konnte keiner damit rechnen, dass die Liga so ausgeglichen ist. Von Platz 3 auf den Relegationsplatz sind es nur 10 Punkte Differenz. So ein Polster ist schnell verspielt.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Eigentlich hat alles so geklappt wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn man von "besser zur letzten Saison" sprechen möchte, dann würde ich behaupten, die Mannschaft ist noch enger zusammen gerückt. Wir haben nicht die Einzelspieler, die den Unterscheid machen. Unser Team kommt nur übers Kollektiv und das ist jedem nochmals bewusst geworden.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



In der letzten Saison haben wir deutlich weniger Tore kassiert. In der Rückrunde müssen wir an diesem Hebel wieder ansetzten.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Zum Klassenerhalt.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Ja, wir haben uns mit Florian Beck vom TSV Ristissen und Kai Cikoglu vom SC Lauterach in der Kaderbreite verstärkt.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Nicht viel. Ich denke den Schiedsrichtermangel sollte man aktiv bekämpfen. Höhere Spesen wären da vielleicht ein Ansatz. Ansonsten fande ich auch den Ansatz an der WM mit den langen Nachspielzeiten super. So wird dem Zeitspiel aktiv entgegen gewirkt.