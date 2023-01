FuPa-Teamcheck: SF Illerrieden +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

SF Illerrieden , erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B3 Donau/Iller



Trainer Alexander Büchele





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Sehr positiv.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die Integration der neuen Spieler die zum Team dazu gestoßen sind. Es entwickelt sich ein richtiges "Team".





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Probleme direkt gab es nicht. Was unser Spiel angeht, fehlte es lediglich an Konstanz. Aber da wir eine sehr junge Mannschaft haben, ist das ein Prozess der am Laufen ist und es geht definitiv in die richtige Richtung.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Nach oben!