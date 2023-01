FuPa-Teamcheck: Sf Dorfmerkingen II +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

Sf Dorfmerkingen, zweite Männer-Mannschaft, Bezirksliga Ostwürttemberg



Torwart Timo Hirschmann





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Der Verlauf ist okay. Wir sind gut gestartet, haben aus den ersten 7 Spielen 14 Punkte geholt, dann allerdings eine lange Durststrecke gehabt mit 8 Spielen in Folge, die wir nicht gewinnen konnten.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Wir haben in allen Spielen gut mithalten können, es gab keines, bei dem wir dem Gegner das ganze Spiel über komplett unterlegen waren.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Bei Standardsituationen waren wir teilweise anfällig.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich 40 Punkte zu sammeln, um nicht abzusteigen. Dies gelingt uns hoffentlich baldmöglichst, obwohl es natürlich kein leichtes Unterfangen wird.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Wir haben mit Ruben Graule einen Spielerabgang, ansonsten ist alles unverändert.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?