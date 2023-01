FuPa-Teamcheck: SC Michelwinnaden +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

SC Michelwinnaden, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B3 Bodensee



Spielleiter Fabian Heinzle





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Nach einem durchwachsenem Saisonstart und der Derbyniederlage in Bad Waldsee gaben uns die Pokalsiege gegen Lindau und Molpertshaus ordentlich Selbstbewusstsein. Es folgten knappe aber nicht unverdiente Siege gegen die Sportfreunde aus Friedrichshafen und den SV Weissenau. Eine sehr schwache Leistung in Langenargen und ein starker Gegner (Kosova Weingarten) im Heimspiel führten zu den Niederlagen 2 und 3 in dieser Saison. Seit Mitte Oktober ist der SCM in der Kreisliga B nun ungeschlagen. Besonders hervorzuheben ist der durch eine starke Mannschaftsleistung erarbeitete Punktgewinn beim Aufstiegsaspirant aus Horgenzell.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



In der letzten Winterpause berichteten wir von 6 neuen A-Jugend-Spielern und dem Abgang mehrerer etablierten SCM-Legenden. Das damals bezahlte Lehrgeld war sehr gut investiert. Unsere Neulinge wissen mittlerweile bestens über das 1x1 der Kreisliga B Bescheid. Des Weiteren hat Coach Osman Er Spiel für Spiel eine sehr gut funktionierende taktische Marschroute aufgestellt. Die Mannschaft ist weitaus variabler und sicherer geworden als in der vergangenen Saison. In vielen 50:50-Spielen hatten wir das Glück auf unsere Seite und konnten drei Punkte eintüten. Ebenfalls ist die Chancenverwertung und die Offensivpower stark gestiegen. Zur Winterpause haben wir fast so viele Tore geschossen wie in der gesamten letzten Saison. Zudem entwickelt sich das Team wieder (wie zu glorreichen SCM-Zeiten) zu einer echten Heimmacht. In der Wiesentalarena konnte in dieser Saison erst eine Gastmannschaft gewinnen.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Die letztjährigen Leistungsschwankungen werden immer geringer. Eine Stärke und Schwäche zugleich ist allerdings, dass wir uns oft dem Niveau des Gegners angleichen. Gegen starke Gegner funktioniert das sehr gut, gegen schwächere Gegner spielen wir oft zu wenig unsere Stärken aus. Gegen Ende der Hinrunde reduzierte sich die Trainingsbeteiligung was auch in den sonntäglichen Leistungen zu sehen war.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Zu Beginn sollten wir festhalten, dass wir aktuell fast so viele Punkte haben wie in der gesamten vergangenen Saison (Beste Leistung seit der Saison 16/17). Mit Platz 5 können wir deshalb zufrieden sein. In der Rückrunde gilt es allerdings diese Leistung zu bestätigen und den Abstand auf die enge Verfolgergruppe zu vergrößern. Des Weiteren können wir eventuell dem ein oder anderen Favoriten noch ein Bein stellen. Nach dem ersehnten Wintertrainingslager in der Türkei wird die Mannschaft nochmals neue Energie freisetzen und gemäß dem Motto von Trainer Osman Er jeden Tag dafür arbeiten „heute besser zu sein als gestern“.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Wie gewohnt genießt das Thema Jugendarbeit eine hohe Priorisierung im Verein. Deshalb werden wir in der Rückrunde noch das ein oder andere Debüt eines A-Junior feiern dürfen.