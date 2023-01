FuPa-Teamcheck: GSV Waldtann +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

GSV Waldtann, erste Männer-Mannschaft, Bezirksliga Hohenlohe



Spielertrainer Thomas Wenzel





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Wir sind gut in die Runde gestartet, aber mussten dann Rückschläge mit Verletzungen kompensieren und dadurch haben wir in einigen Spielen in den entscheidenden Szenen die falsche Entscheidung getroffen und so sind die Spiele zu unseren Ungunsten entschieden worden. Aber alles in Allem sind wir mit dem bisherigen abschneiden in unserer ersten Bezirksligasaison zufrieden.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Durch die vielen Verletzungen mussten wir oft umstellen und die Jungs haben diese Umstellungen gut hinbekommen.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



In der Mannschaftsbreite. Wie schon oben beschrieben, haben wir einige Verletzungsausfälle gehabt.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir wollen weiterhin offensiven Fußball spielen und wollen unsere Fehler die wir in der Vorrunde gemacht haben wieder ausbügeln.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Wir konnten uns mit Chris Schneider (TSV Ilshofen 2) einen torhungrigen Stürmer der die Bezirksliga bestens kennt verstärken. Chris wird uns nicht nur fußballerisch weiterhelfen, er passt super in die Mannschaft. Des Weiteren konnten wir mit Kevin Keller ein talentierten Hohenloher Jugendspieler von der Spvgg Satteldorf verpflichten. Kevin wird uns in der Defensive verstärken. Er wird langsam rangeführt und soll hier Spielzeit erhalten.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Es muss wieder mehr auf die Vereine gehört werden. Es kann nicht sein, dass ein funktionierender Kreis aufgelöst bzw. gesplittet werden soll. Das kann nicht der Sinn sein, den der Raum Hohenlohe sich jahrelang nun erarbeitet hat. Des Weiteren müssen wir uns alle mehr auf die Jugend konzentrieren. Es gibt immer mehr Spielgemeinschaften, da aus meiner Sicht auch viele Jugendspieler die Lust am Fußball verlieren. Die Jugend ist auch im Fußball unsere Zukunft und auf diese sollten wir auch bauen. Auch wenn es kurzfristig durch Niederlagen, Niederschläge geben sollte.