FuPa-Teamcheck: FV Weißenhorn

Trainer Philipp Stefanic





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Im Großen und Ganzen passt der Verlauf zu unseren bisherigen Leistungen. Dennoch könnte die Mannschaft weiter oben stehen, wenn das ein oder andere Spiel konzentrierter und effektiver angegangen/durchgezogen worden wäre. Aber die Mannschaft ist sehr Jung, (jüngste der Liga im Schnitt) lernfähig und hat bereits bewiesen dass sie gegen alle bestehen können.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die Nutzung unserer Teamapp ;D





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Wir spielen und kombinieren uns oft super bis vor die gegnerische Box durch, dennoch fehlt oftmals die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor oder den letzten pass in den 16ner reinzuspielen um noch gefährlicher zu werden.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir wissen dass einiges in der Mannschaft steckt, wollen und müssen aber keinen Druck auf unser Team ausüben. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen aus allen Spielen versuchen das bestmögliche herauszuholen.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Verlassen hat uns Janick Rupprecht zum FV Senden.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Das Verhalten gegen unsere Schiris. Es ist sicher nicht leicht gerade in den unteren Ligen ohne Linienrichter. Man erwartet dass sie überall hinsehen, alles und immer permanent perfekt entscheiden, was aber einfach unmöglich ist. Die geben sicher ihr bestes und sollten einfach auch trotz Fehlentscheidungen respektvoller behandelt werden. Wir sollten froh darüber sein dass es immernoch solche Menschen gibt die das gerne machen, so soll es bleiben und wir mit dafür sorgen.