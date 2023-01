FuPa-Teamcheck: FV Ay +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

FV Ay, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A3 Donau/Iller



Trainer Armin Sassmann





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Es gab bisher viele Hochs und Tiefs, deshalb bin ich mit der Hinrunde aktuell nicht ganz zufrieden. Wir haben nicht zu der Konstanz gefunden, die ich mir wünsche. Defensiv haben wir zu viele einfache Tore kassiert und offensiv waren wir nicht so durchschlagsfähig und abgezockt.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Wir hatten nach dem ersten Spiel eine 6:2 Klatsche bekommen und konnten nach der Niederlage direkt eine kleine Serie von 4 Siegen aus 4 Spielen starten.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Uns fehlt definitiv die Konstanz von Spiel zu Spiel und natürlich auch die Breite in Kader, sowie jüngere Spieler die, die Zukunft des Vereins werden.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir werden an unserer Stabilität in der Defensive arbeiten und somit hoffe ich auch das wir wieder eine positive Serie starten können um uns von den Abstiegsplätzen schnell zu entfernen





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Wir haben mit Daniel Negele vom FV Gerlenhofen einen Neuzugang, bzw. Rückkehrer dazu bekommen.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Meiner Meinung nach spielt das Thema Geld im Amateurbereich eine zu große Rolle. Das hat man in den letzten Jahren bei einigen Mannschaften im Bezirk gesehen. Durch Corona hat sich die letzten 3 Jahre für Vereine und auch für Sponsoren viel verändert. Es sollte im Amateurfussball immernoch darum gehen, dass der Spaß und die Leidenschaft für den Verein zu spielen im Vordergrund steht.