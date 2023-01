FuPa-Teamcheck: FC Wacker Biberach

FC Wacker Biberach, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A1 Riß



Abteilungsleiter Uwe Ehing





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Trotz zweimaligem Trainerwechsel hat die Mannschaft das Bestmögliche herausgeholt.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft ist noch besser geworden.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Spiel gegen den Ball muss noch besser werden, ebenso der Spielaufbau.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Ziel bleibt der Aufstieg in die Bezirksliga.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Zugänge: Torhüter Denis Wasenmüller (SV Stafflangen), die Feldspieler Epoh Senito Epee Noando (FC BW Wiehre Freiburg), Josip Tutic (FC Mengen) und Heimkehrer Adem Seid Osman (Türkspor Biberach). Zudem stehen die Langzeitverletzten Felix Werner und Fabio Günther wieder zur Verfügung.

Abgänge: Muhammed Manjang, Habib Habibbullah (beide Türkpor Biberach), Alfusaineny Bah, Yahaya Dalati (beide TSV Ummendorf), Abgang Mustafa Ören (FV Biberach II).





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Wir brauchen auf jeden Fall mehr Schiedsrichter und ein noch fairer Umgang miteinander.