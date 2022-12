FuPa-Teamcheck: FC Honhardt +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

FC Honhardt, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A2 Hohenlohe



Abteilungsleiter Michael Munz





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Als Aufsteiger Erwartungen erfüllt





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Nach erklärbaren Startschwierigkeiten haben wir uns am 5. Spieltag mit einem Sieg gg. Aufstiegsfavorit Bühlertann in der A-Klasse angemeldet und fortan mit guten Spielen und Siegen in der Klasse etabliert.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Wir hatten durch das Relegationsspiel und einem sehr frühen Beginn der neuen Runde nur eine zweiwöchige Sommerpause, was natürlich viel zu kurz war. Dadurch hatten wir eine komplizierte Vorbereitung, was uns zum Beginn der Runde Probleme bereitete. Durch die kurze Sommerpause mussten wir auch immer wieder verletzungsbedingt auf Schlüsselspieler verzichten. Wir sind nun froh, dass wir Winterpause haben, um die Akku`s wieder aufzuladen und damit sich die verletzten Spieler auskurieren können.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir wollen schauen, dass wir zum Start der Vorbereitung zur Rückrunde möglichst alle Spieler an Bord haben und dann gut vorbereitet in die Rückrunde starten. Da wir uns im gesicherten Mittelfeld befinden, wollen wir natürlich versuchen befreit aufzuspielen und noch möglichst viele Punkte zu holen und natürlich auch für die eine oder andere Überraschung gegen vor uns platzierte Teams sorgen.....





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Neuzugänge: Tyrese Stäudle vom SV Ingersheim, Kevin Felder vom SV Ingersheim, Jakob Bach vom TSV Crailsheim 2 sowie Marcel Hopf vom VfB Jagstheim

Abgänge: keine





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Man sollte wieder mehr auf die Vereine horchen und nicht den Amateurfußball durch irrwitzige Entscheidungen im WFV (Stuttgart) bezüglich der Zerschlagung von gut funktionierenden Bezirken kaputt machen indem man weit größere Fahrtstecken auf sich nehmen muss bzw. vlt. sogar die Spaltung zwischen 1. Mannschaft und dem Reservespielbetrieb dadurch erfolgt. Sollte dies durch die Einführung einer eigenen Klasse bei den Reserven kommen, würden vermutlich viele Reserveteams wegfallen und somit für die Zukunft auch Probleme bei den 1. Mannschaften mit Spielermangel die logische Konsequenz daraus resultieren. Dann würden wir vermutlich in ein paar Jahren bereits über die nächste Reform sprechen...