FuPa-Teamcheck: BFC Pfullingen +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

BFC Pfullingen, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B3 Alb



Trainer Armin Breisinger





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Mittelmäßig





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Leider gar nichts, wir hatten eher andere Ziel als die wo erreicht wurden





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Mittelfeld/ Sturm





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Hoffentlich in erfolgreicher Zeit





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Momentan nicht bekannt





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Das der WFV sich auf Kosten der Verein finanziell gesundgestossen möchte