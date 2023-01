FuPa-Teamcheck: ASV Heidenheim +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

ASV Heidenheim, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B5 Ostwürttemberg



Trainer Ari Gashi





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Überragend





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Das Team setzt ihre Vorgaben perfekt um





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Weitestgehend keine Probleme.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Ich hoffe zur Meisterschaft und dem Aufstieg





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Abgang: Vedat Uka ( Kapitän, ist zu seiner Familie gegangen die er lange nicht gesehen hat) Zugänge: Ibrahim Hajtic ( TSV Essingen ) Brendon Rramanaj ( VFL Gerstetten ) Ali Kadrija, Kushtrim Millaku ( beide TKSV Giengen ) Kastriot Jaha( ohne Verein )





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Der Respekt sollte wieder größer im Vordergrund stehen. Leider ist in den letzten Jahren immer mehr davon abhanden gekommen





Welche Neuigkeiten gibt es außerdem in eurem Verein?



Sieger Hallenmasters in Neresheim, Sieger Futsal Stuttgart