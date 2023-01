FuPa-Teamcheck: 1.Göppinger Sportverein 1895 e.V. +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

1.Göppinger Sportverein 1895 e.V., erste Männer-Mannschaft, Oberliga Württemberg



Spielleiter Ingolf Miede





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Mit Tabellenplatz vier sind wir sehr zufrieden. Mit weniger Ausfällen wäre vielleicht auch mehr drin gewesen, wobei die Stuttgarter Kickers verdientermaßen vorne stehen und einsam ihre Kreise ziehen. Auch die SG Sonnenhof-Großaspach überzeugt und den zweiten Platz weiter manifestieren.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Wir hatten einen guten Start, die Liga ist so ausgeglichen, da war der sehr wichtig. Von dem zehren wir. Wichtig war auch der Sieg im letzten Spiel vor der Winterpause.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Wir hatten phasenweise zu viele Ausfälle , auch wichtiger Spieler. Nicht nur verletzungsbedingt, sondern auch durch rote Karten (immer unnötig). Dadurch waren im Laufe der Vorrunde viele Umstellungen notwendig, die uns letztendlich eher geschadet haben.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wenn man die Tabelle anschaut ist alles sehr eng. Wir wollen im oberen Tabellendrittel bleiben.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Die Kaderplanungen laufen für die Saison 2023/2024. Im Winter wird nicht viel passieren, aber fix ist das immer erst am 31.1. mit Ablauf der Wechselperiode.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Die Bürokratie in Deutschland ist wie in allen anderen Bereichen auch , auch im Amateurfußball einzigartig. Das Umfeld einer Mannschaft sollte entlastet werden , durch einfachere Abläufe im Vertrags-und Steuerrecht. Vor allem weil das überwiegend ehrenamtlich passiert. Aber wie überall geht das nicht von Heute auf Morgen. Gut finden wir z.B. die Abwicklung beim WFV. Da hat sich wirklich in den letzten zehn Jahren was getan, hier wurden Abläufe im Spielbetrieb hervorragend optimiert und vereinfacht.