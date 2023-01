FuPa-Teamcheck: 1. FC Normannia Gmünd +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa +++

1. FC Normannia Gmünd, erste Männer-Mannschaft, Verbandsliga Württemberg



Sportlicher Leiter Stephan Fichter





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. Leider hatten wir zwischen Spieltag 3 und 10 mit vielen Verletzen zu kämpfen. Ohne diese Ausfälle wäre mit Sicherheit noch der ein oder andere Punkt mehr drin gewesen. Hervorzuheben sind sicherlich der Monat Oktober in dem wir fast die maximal Ausbeute gegen Top Gegner geholt haben. Zusätzlich überwintern wir erstmals seit langer Zeit wieder im DB Regio WFV Pokal. Hier ist es uns gelungen mit dem FSV 08 Bietigheim Bissingen eine Spitzenmannschaft der Oberliga BW aus dem Wettbewerb zu kegeln. Wir sind voller Vorfreude auf die Auslosung im Januar.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Die Mannschaft und wir hatten uns vor Beginn der neuen Saison das Ziel ausgegeben uns in allen Bereichen verbessern zu wollen. Zieht man jetzt ein erstes Fazit sind wir auf einem guten Weg, wenngleich wir Stand jetzt noch nichts erreicht haben. Sicherlich ist die Anzahl der Gegentor hervorzuheben.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Wie bereits erwähnt hatten wir zwischen den Spieltagen 3 bis 10 mit dem Ausfall etlicher Spieler zu kämpfen.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Aktuell stehen wir auf dem 3 Rang der Tabelle. Mit einem Spiel in der Hinterhand kann uns der Sprung auf Platz 2 gelingen. Die Liga ist sehr eng und ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen. Dennoch sind wir so selbstbewusst und geben uns Platz 2 zum Saisonende als Ziel. Wir müssen nach uns schauen und unsere Spiele positiv gestalten. Sollte sich dann der Top Favorit aus Essingen eine Schwächephase erlauben wollen wir da sein.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Nein. Wir sind absolut überzeugt von unserem jetzigen Kader und sehen stand jetzt keinen Handlungsbedarf.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Ich würde mir im Amateurfussball eine längere Sommerpause und eine kürzere Winterpause wünschen. Auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass dies eine Frage der Witterungsverhältnisse ist.